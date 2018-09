Hannover

Bleibt am Sonnabend alles friedlich in Hannover? Immerhin demonstrieren ab 11 Uhr bis zu 10 000 Teilnehmer aus den unterschiedlichsten politischen Lagern gegen das neue Polizeigesetz. Die Polizei Hannover selbst gibt sich gelassen und geht von einem „friedlichen Verlauf“ aus, die Händler der Landeshauptstadt erwarten jedoch massive Umsatzeinbußen. Klar ist: Auch der unbeteiligte Besucher der Stadt wird die Folgen der Demo zu spüren bekommen.

Staus ab 13 Uhr

Bei der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen erwartet man spätestens ab 13 Uhr lange Staus. Denn zu den Verkehrsbehinderungen die der Demonstrationszug verursacht, gesellen sich die Sperrungen des Maschsee-Triathlons. „Besuchern, die von Westen oder Süden in die Stadt wollen, bleibt aufgrund der Veranstaltungen nur noch der Bremer Damm als Einfahrtsstraße“, sagt Holger Heuer von der Zentrale. Am Deisterkreisel werde man zumindest mit einer mobilen LED-Wand auf die aktuelle Verkehrssituation hinweisen können. „Wir raten jedoch allen, mit den Öffis anzureisen.“

Händler sind in Sorge

Hannovers Händler sehen dem Nachmittag mit Sorge entgegen – nicht nur weil die Demo ohnehin viele Besucher abschrecken wird. „Unter den Demonstranten sind sowohl Linksautonome als auch Ultragruppierungen von niedersächsischen Fußballvereinen. Es ist schwer zu glauben, dass alle harmonisch Hand in Hand durch die Innenstadt laufen“, sagt Martin Prenzler von der City-Gemeinschaft. Zumal das „Feindbild einzelner Chaoten“ ebenfalls vor Ort sein wird: Die Polizei selbst, die ja sogar Grund der Demonstration sei.

„Andererseits gelten die Beamten der Landeshauptstadt als Branchenprimus in Sachen Deeskalierung“, so Prenzler. Das sei auch der Grund, warum man den Händlern abgeraten habe, den Laden gleich ganz dicht zu lassen. Das vergraule die Kunden langfristig noch mehr. „Wir Händler brauchen den Samstag für den Umsatz – auch wenn wir am Samstag massive Einbußen erwarten.“

Kaufhof sagt Veranstaltung ab

Immerhin: Galeria Kaufhof am Ernst-August-Platz hat die für geplante Auftaktveranstaltung für eine Kooperation mit dem DRK und Playmobil vor dem Geschäft abgesagt. „Die Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter hat Priorität“, heißt es von der Pressestelle des Unternehmens.

„Burgfrieden“ verfeindeter Lager

Betont ruhig gibt sich dagegen die Polizei, die weiterhin von einem „friedlichen Verlauf der Demonstration“ ausgeht. Dass sonst verfeindete Ultra-Gruppen sowie Vertreter der Linken und rechten Szene Seite an Seite marschieren habe es so zwar noch nicht gegeben, so Sprecherin Kathrin Pfeiffer am Freitag, man habe aber keinen Grund an dem angekündigten „Burgfrieden“ der Lager zu zweifeln. „Natürlich gehen wir aber auch nicht blauäugig an die Sache heran und werden der Lage angepasst agieren.“

Der Demonstrationszug durch die Stadt Quelle: Fleischhauer

Hier wird demonstriert

Beginn ist um 11 Uhr auf dem Ernst-August-Platz vor dem Hauptbahnhof mit einer Auftaktkundgebung. Der eigentliche Demonstrationszug soll sich um 13 Uhr in Bewegung setzen. Die Strecke: Kurt-Schumacher-Straße, Goseriede, Otto-Brenner-Straße, Brühlstraße, Königsworther Straße, Braunstraße, Goetheplatz, Humboldtstraße, Gustav-Bratke-Allee, Lavesallee, Friederikenplatz, Friedrichswall, Karmarschstraße bis zum Platz der Göttinger Sieben. In unmittelbarer Nähe zum Landtag findet dann eine Abschlusskundgebung statt.

