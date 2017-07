Kriminalität

Hannover: Polizei warnt vor Trickdieben

Am Sonnabend haben Trickdiebe, getarnt als Wasserwerker, in Ricklingen Geld erbeutet. In Ahlem war eine Trickdiebin mit dem Zetteltrick erfolgreich. Ihre Beute: Schmuck. Die Polizei mahnt zur Wachsamkeit.