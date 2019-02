Hannover

Ist in Linden tatsächlich ein Kinderfänger unterwegs? Am Donnerstag, 07. Februar, gegen 15.30 Uhr hat ein Unbekannter in Linden-Nord Nahe des Kindergartens Herbartstraße versucht, einer Mutter das Kind zu entreißen.

Der Dreijährige saß in der Karre, seine Mutter hatte ihn gerade aus der Kita abgeholt. Das hat die Polizei bestätigt und will die Mutter heute noch einmal dazu befragen. Allerdings gibt es auch Zeugen, die sagen, dass es sich keineswegs um einen Kinderfänger handele. Danach wurde die Mutter von einem unbekannten Mann belästigt. Als sie nicht reagierte, ruckelte er an ihrem Fahrradanhänger, in dem das Kind saß. Einen weiteren Fall habe es nicht gegeben.

In einem Aushang in Linden-Nord, in dem vor dem „Kinderfänger“ gewarnt wird, heißt es: „Durch eingreifende Passanten konnte der Übergriff verhindert werden.“ Danach war es nicht der einzige Vorfall, zweimal soll der Unbekannte bereits versucht haben, „unterschiedliche Kinder in Linden-Nord mitzunehmen“. Diese Schreiben hängen an mehreren Orten in Linden-Nord.

Polizeisprecher Mirko Nowak ruft die Bürger auf, sich als Zeugen zu melden: „Wir nehmen das sehr ernst.“

Von Petra Rückerl