Hannover

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ein 51-jähriger Zeuge die beiden Männer beim Sprühen des Brückenpfeilers im Bereich des Emma-Frede-Weges beobachtet und sofort die Polizei alarmiert. Einsatzkräfte konnten die beiden Männer noch an der Brücke vorläufig festnehmen - sie hatten noch frische Farbspuren an ihren Händen. Zudem fanden die Beamten bei ihnen Spraydosen und Gummihandschuhe. An der Brücke stellten die Einsatzkräfte ein frisches Graffiti fest.

In der gemeinsamen Wohnung der beiden Männer entdeckten Fahnder weiteres Beweismaterial. Beide kamen frei, erhielten aber eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.