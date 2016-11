Polizisten suchen den vermissten Matrosen.© Elsner

Einsatz

Hannover: Polizei sucht vermissten Matrosen

War er in den Mittellandkanal gestürzt? Mit Tauchern und Sonarbooten hat die Polizei am Dienstag stundenlang nach einem vermissten Besatzungsmitglied (55) eines Binnenschiffes auf dem Kanal an der Bolzumer Straße (Sehnde) gesucht.