Hannover

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war unbekannte Radfahrer gegen 18.40 Uhr unvermittelt vor dem Audi A4 des 25-Jährigen auf die Straße gefahren, so dass der junge Mann stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Daraufhin waren der Fahrer sowie der 28-jährige Beifahrer ausgestiegen und mit dem Radler in Streit geraten, in dessen Verlauf der Biker gegen die Front des Audis trat und anschließend flüchtete.

Als sie die Verfolgung des Unbekannten aufnehmen wollten, wurde der 28-Jährige jedoch von dem Audi - der Fahrer hatte offenbar vergessen, die Automatikschaltung in den Parkmodus zu stellen - erfasst und in Höhe des Sprunggelenks überrollt. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen transportierte ihn zur stationären Aufnahme in eine Klinik.

Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder dem flüchtigen Radfahrer (etwa 20 bis 30 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, etwas kräftiger gebaut, blond und mit weißem T-Shirt bekleidet) geben können, setzen sich bitte unter der Rufnummer 0511 109-1888 mit dem Verkehrsunfalldienst in Verbindung. ots