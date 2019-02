Hannover

Mit Alkohol im Blut stieg der Mann mit seinem zwei Begleitern in die Stadtbahnlinie 2 in Richtung Rethen. Kurz danach hatte er sich ein Opfer auserkoren.

Die Polizei sucht nach einem etwa 40 Jahre alten Räuber mit osteuropäischer Erscheinung. Er soll am 22. Oktober einen Jugendlichen mit dem Messer bedroht und dessen Cappy „abgezogen“ haben. Die Polizei hat ein Phantombild veröffentlicht.

Das war geschehen: Das spätere Opfer, ein damals 15 Jahre alter Jugendlicher, war gegen 20.50 Uhr an der Haltestelle „Alte Heide“ in die Stadtbahn eingestiegen. Eine Station später stiegen drei offenbar alkoholisierte Männer zu. Die Unbekannten kamen auf den Jugendlichen zu, einer drohte ihm mit einem Messer und verlangte sein schwarzes Cappy oder sein Handy. Nachdem er dem Räuber sein Cappy ausgehändigt hatte, stiegen die Unbekannten an der Haltestelle „Tempelhofweg“ aus. Der Jugendliche blieb in der Bahn zurück.

Der Gesuchte ist etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, spricht deutsch mit russischem Akzent und hat eine Glatze. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ost unter der Telefonnummer 0511 109-2717 entgegen.

Von Simon Polreich