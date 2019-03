„Frühlingserwachen“ in Hannover: Am Sonntag haben zahlreiche Geschäfte geöffnet, dazu gibt es Angebote zum Thema Fahrrad und Elektromobilität. In Linden gibt es noch die Scillablüte und Live-Musik satt. Auch ein Bikertreff ist geplant, einkaufen ist ebenso in Klein Buchholz und in der Südstadt möglich.