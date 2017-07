© dpa

Hannover 96

Hannover: Polizei sperrt 47 Chaoten aus

Die Polizeidirektion Hannover macht Ernst. Auch in der kommenden Bundesliga-Saison be­absichtigt die Behörde wieder, eine Reihe von Fußballchaoten aus dem Umfeld von Hannover 96 auszusperren. An 47 Personen wurden vergangene Woche Mitteilungen samt Anhörungsbögen für die Aufenthaltsverbote nach dem Gefahrenabwehrrecht verschickt. Die Maßnahme dürfte in einschlägigen Kreisen für reichlich Aufruhr sorgen.