Hannover

Die Polizei wird Hannovers Weihnachtsmarkt erneut mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften sichern. Beamte würden „auch in diesem Jahr Maschinenpistolen tragen“, kündigte Gwendolin von der Osten an, die Leiterin der Polizeiinspektion Mitte. Sie sehe Bedarf an „robusten Kräften“.

Die allgemeine Lagebewertung sei im Vergleich zum Vorjahr „nicht verändert“. Es bestehe eine „abstrakte Anschlagsgefahr“, wenngleich es „keine konkreten Hinweise“ darauf gebe, dass Hannover Ziel eines terroristischen Angriffs werden könnte.

Maschinenpistolen – aber keine Hindernisse aus Beton

Als Einsatzgebiet sehe die Polizei „die gesamte Innenstadt an“, sagt von der Osten. An neuralgischen Punkten werden die mit den Maschinenpistolen bewaffneten Einsatzkräfte Position beziehen und wichtige Zugänge sperren. Bauliche Hindernisse, zum Beispiel aus Beton, soll es aber auch diesmal nicht geben, so die Leiterin der Polizeiinspektion Mitte.

Das Aufgebot sei „vergleichbar zu 2017“. In jedem Fall würden mehr Kräfte als 2016 eingesetzt, als in Berlin ein islamistischer Terrorist mit einem Sattelzug einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz verübte und dabei elf Besucher tötete.

Außerdem sollen Polizisten mit Warnwesten auf dem Weihnachtsmarkt Patrouille gehen. Beamte in zivil sollen vor allem gegen Taschendiebe vorgehen. An der Ecke Schmiedestraße und Hanns-Lilje-Platz soll es auch wieder eine Weihnachtsmarkt-Wache geben. Diese solle diesmal „sichtbarer gekennzeichnet werden“, verspricht von der Osten.

190 Stände: Stadt rechnet mit 1,8 Millionen Besuchern

Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette rechnet auch diesmal wieder mit rund 1,8 Millionen Besuchern des Weihnachtsmarktes, der am Mittwoch (28. November) um 16 Uhr eröffnen wird. „Wir sind auf alle Situationen vorbereitet“, verspricht sie. Flucht- und Rettungswege seien eingeplant.

190 Stände wird es geben. Dabei habe man auf eine „sehr gleichmäßige Verteilung“ zwischen Kunsthandwerk sowie Essen und Trinken geachtet, sagt Tegtmeyer-Dette. 340 Bewerbungen für Stände hat es gegeben, 16 neue Anbieter kamen zum Zuge.

Beliebt: Der Wunschbrunnenwald auf Hannovers Weihnachtsmarkt. Der Aufbau läuft schon. Quelle: Dröse

Ansonsten setzt die Stadt vor allem auf Bewährtes. Neben dem großen Weihnachtsmarkt rund um die Marktkirche wird es wieder das Finnische Dorf, den Wunschbrunnenwald sowie das historische Weihnachtsdorf geben. Das hat diesmal sogar mehr Platz, weil große Teile der Arbeiten am Hohen Ufer mittlerweile abgeschlossen sind.

Neu ist mit dem „Lichterhaus“ ein kulturelles Weihnachtsprogramm für alle Generationen, das vom 5. bis 19. Dezember läuft. Geplant sind Kreativ-Werkstätten, Musik, Lesungen, Theater und Ausstellungen in der VHS, im Historischen Museum sowie beim Jungen Schauspiel am Ballhof. Alle Infos zum Weihnachtsmarkt und Aktionen gibt es unter www.weihnachtsmarkthannover.de.

Von Christian Bohnenkamp