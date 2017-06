Justiz

Hannover: Polizei nimmt mutmaßlichen Rollerdieb fest

Beamten der Polizeiinspektion West haben in der Nacht zu Samstag an der Stärkestraße (Linden-Nord) einen 17-Jährigen festgenommen. Er wird verdächtigt, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Kleinkraftrad an der Straße Am Fuhrenkampe (Ledeburg) entwendet zu haben.