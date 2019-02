Hannover

Die vier Betrüger hatten auf dem Parkplatz des Famila- und des Aldi-Marktes am Rudolf-Diesel-Ring Passanten angesprochen und den Eindruck vermittelt, taubstumm zu sein. Mit Klemmbrett in der Hand baten sie um Geld für den Landesverband für Taubstumme. „Die Tatverdächtigen sind weder taubstumm noch sammeln sie für eine Organisation“, betont Jürgen Winkler von der Polizei Neustadt. Es handelte sich um zwei Männer und zwei Frauen, die mit einem Auto mit bulgarischem Kennzeichen unterwegs waren. „Sie wurden vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht“, so Winkler.

Zwei dieser Spendensammler waren zuvor schon aufgefallen – die Polizei hatte sie am vergangenen Freitag in Neustadt kontrolliert. Und bereits Ende November 2018 waren sie auf dem Parkplatz am Rudolf-Diesel-Ring mit derselben „Masche“ aufgefallen.

Da keine Haftgründe vorlagen, wurden die Beschuldigten nach Vernehmung wieder entlassen.

Die Polizei sucht dennoch Zeugen: Wer Hinweise zu den Spendensammlern geben kann oder selber Geld gespendet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Neustadt, Telefon 05032/9559-115 zu melden.

Von Simon Polreich