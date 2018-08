Hannover

Zwei 33 Jahre alte Brüder haben Beamte des Zentralen Kriminaldienstes Hannover am Donnerstag, 2. August, in Hannover festgenommen. Sie stehen im Verdacht, seit Monaten mehrfach als falsche Handwerker Senioren bestohlen zu haben.

Akribische Ermittlungen zu einem Fall am 23. Juli in der Südstadt hatten die Experten des Zentralen Kriminaldienstes auf die Spur des 33-jährigen Geschwisterpaares gebracht. Damals hatten sich die Zwillinge gegenüber einer 77 Jahre alten Dame als Handwerker ausgegeben und so das Vertrauen der Seniorin erschlichen. In der Wohnung erbeuteten sie Schmuck.

Nach dem Vorfall observierte die Kripo einen der in Hannover lebenden Betrüger-Brüder. Sie beobachtete ihn auch am Donnerstag, als er wieder als Handwerker verkleidet die Wohnung eines Ehepaares (78 und 72 Jahre) in Langenhagen betrat. Nachdem er die nichts ahnenden Senioren unter dem Vorgaukeln von Arbeiten an den Fenstern in einen Nebenraum geschickt hatte, durchsuchte er ihre Wohnung und erbeutete Goldschmuck im Wert von etwa 6000 Euro.

Doch weit kam er mit dem Schmuck nicht: Als er das Haus verlassen wollte, schlugen die Fahnder zu. Der 33-Jährige versuchte noch per Pkw zu flüchten und warf dabei die Beute aus dem Seitenfenster. Doch kurz darauf klickten die Handschellen.

Da die Kriminalpolizei dem Tatverdächtigen und dessen Bruder noch mindestens fünf weitere Taten im Stadtgebiet Hannover zur Last legt, ordnete ein Richter die Durchsuchungen der Wohnung der Festgenommenen an. Dort trafen die Beamten auf den ebenfalls tatverdächtigen Zwillingsbruder, nahmen auch diesen fest.

In den Räumen stellten die Ermittler weitere Beweismittel sicher. Während einer der Betrüger-Brüder auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt wurde, setzte man sein Bruder nach Rücksprache mit der Anwaltschaft wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Taten dauern an.

Von Simon Polreich