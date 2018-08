Hannover

In der Woche vom 21. bis 28. August hat die Polizei regionsweit Schwerpunktkontrollen des Radverkehrs durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 882 Verkehrsverstöße festgestellt und geahndet. 113-mal wurden Bußgelder verhängt.

Meist waren es die Radfahrer, welche die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich zogen. Bei ihnen wurden 714 Verstöße registriert. 61-mal wurden sie allerdings selbst Opfer von Verkehrsrowdys.

Insgesamt fuhren 489 Radler verbotswidrig auf dem Gehweg, in falscher Richtung oder in einer Fußgängerzone. 92 Fahrradfahrer missachteten ein Rotlicht und 70 telefonierten beim Fahren mit einem Handy. In 17 Fällen hielten sich die Betroffenen nicht an Vorfahrtsregeln. Fünf Radler standen unter Drogen- oder Alkoholeinfluss. Zusätzlich wurden 37 nicht vorschriftsmäßig ausgestattete Fahrräder festgestellt. 22-mal raubten oder Auto- und Lkw-Fahrer den Radlern die Vorfahrt. In diesen Fällen leiteten die Beamten Anzeigen ein.

Während der gesamten Woche nutzten die Ordnungshüter die Möglichkeit, mit dem Bürger ins Gespräch zu kommen und dabei über die Gefahren im Zusammenhang mit dem Radverkehr aufzuklären. Darüber hinaus codierten die Beamten der Polizeidirektion Hannover in der Stadt sowie im Umland 66 Fahrräder, die dadurch im Falle eines Diebstahls zweifelsfrei zugeordnet werden können.

Von Andreas Krasselt