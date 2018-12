Hannover

Erfolg im Kampf gegen die Jugendbande aus Vahrenheide: Mittwochnachmittag haben Polizeibeamte zwei 17 Jahre alte Jugendliche festgenommen, die im Verdacht stehen, einen 28-Jährigen am Vahrenheider Markt überfallen zu haben. Ein Richter hat Haftbefehl gegen das Duo erlassen.

Der 28-Jährige war am 13. Dezember gegen 20.40 Uhr beim Überqueren der Gleisanlage an der Stadtbahnhaltestelle „Vahrenheider Markt“ plötzlich von vier Tätern attackiert worden. Sie traktierten ihr Opfer mit Schlägen sowie Tritten und durchwühlten anschließend seinen Rucksack. Mit mehreren erbeuteten Energydrinks flüchtete das Quartett in unbekannte Richtung.

Im Zuge der Ermittlungen gerieten die beiden 17-Jährigen in den Fokus der Fahnder. Mittwoch gelang es der Polizei, die mutmaßlichen Räuber im Bereich Sahlkamp festzunehmen. Sie sollen zum Dunstkreis der Bande gehören, die mit wechselndem Täterkreis schon für mehrere Überfälle in Vahrenheide, meist im Umfeld der Stadtbahnhaltestellen verantwortlich sind.

Ein Richter erließ auf Antrag der Staatsanwalt Haftbefehl gegen die beiden Jugendlichen. Sie kommen auch für weitere Raubtaten in den vergangenen Monaten in Betracht. Die Ermittlungen zu den Mittätern dauern an.

Von Andreas Krasselt