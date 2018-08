Hannover

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war es rund um das letzte Juliwochenende an den Straßen In der Rehre, Berliner Straße sowie Mönchkamp zu Containerbränden gekommen. Die Container wurden dadurch teilweise beschädigt oder zerstört. Durch umfangreiche Ermittlungen kamen die Fahnder nun den vier Jugendlichen im Alter von 16 Jahren auf die Schliche.

Bei ihren polizeilichen Vernehmungen räumten die Jungs zudem weitere Straftaten ein. Die Jugendlichen werden verdächtigt, einen Blitzableiter an einer Grundschule in Wettbergen, mehrere Fensterscheiben eines Hauses an der Straße Poggendiek und mehrere Einkaufswagen beschädigt zu haben. Zudem kommen sie für mehrere Fahrraddiebstähle sowie einen Einbruch in eine Gartenlaube in Betracht. Die weiteren Ermittlungen zu den Fällen dauern derzeit an.

Von ots