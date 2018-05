Bad Pyrmont

Die Polizei Bad Pyrmont sucht mit einem Fahndungsfoto einen überregional agierenden Seriendieb und Trickbetrüger. Der unbekannte Mann ist nach bisherigen Erkenntnissen insbesondere in Niedersachsen und Ostwestfalen unterwegs.

Nach Angaben der Polizei war der Täter bereits in Schieder-Schwalenberg und Blomberg (Ostwestfalen-Lippe), Bad Pyrmont und Salzhemmendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) und in Hannover in der Südstadt sowie in Hainholz tätig. Die Polizei hält auch Diebstähle im Landkreis Hildesheim und im Heidekreis für möglich.

Der Ablauf ist immer gleich: Erst beklaut der Täter in Supermärkten und Discountern meist ältere Menschen. Mit den gestohlenen EC-Karten kauft der Dieb anschießend in Geschäften ein oder hebt Geld ab. Dabei sind zwischen Februar und April dieses Jahres bereits Schäden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden.

Der Dieb trägt in der Regel eine Kopfbedeckung (Cap oder Strickmütze) und eine Brille, teilte die Polizei mit (siehe Foto). Nachdem die bisherige Fahndung keinen Erfolg brachte, hoffen die Beamten nun auf neue Spuren. Hinweise zum Gesuchten nimmt die Polizei in Bad Pyrmont unter der Telefonnummer (05281) 94060 entgegen.

Von max