Hannover

Bestellt und nichts bekommen: Mal bietet der Onlineverkäufer hochwertige Kochgeräte wie den Thermomix an, dann wieder Fotokameras mit Objektiven und Gehäusen oder auch schon Drohnen mit integrierten Kameras – doch wenn die Käufer bezahlt haben, ist das Geld weg und die hochwertigen Geräte wurden gar nicht erst geliefert.

Wegen Warenbetrugs in mindestens 20 Fällen wird der junge Mann nun von der Polizei Langenhagen gesucht. Der etwa 25 bis 30 Jahre alte Verdächtige hat in der Zeit vom 18. bis 23. Februar 2018 öfter Kleinanzeigen bei der Onlineverkaufsplattform Ebay geschaltet. Dort bot er die hochwertigen Geräte zu Kaufpreisen zwischen 650 bis 1425 Euro an. Seine Opfer überwiesen das Geld, erhielten die bestellten Waren jedoch nie.

Wer kennt den Betrüger zu Onlineverkäufen? Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem bislang unbekannten Mann. Quelle: Polizei Hannover

Allerdings hob der Mann Ende Februar vergangenen Jahres bei drei Banken in Langenhagen und Hannover die gezahlten Summen von einem angegebenen Konto ab. Und wurde dabei von Überwachungskameras gefilmt. Mit den Bildern aus diesen Überwachungskameras sucht die Polizei nun den Betrüger. Er ist schlank, hat dunkle kurze Haare, einen Dreitagebart, seine Erscheinung lässt auf einen südosteuropäischen Hintergrund schließen.

Der Gesuchte ist etwa 25 bis 30 Jahre alt und von schlanker Statur. Quelle: Polizei Hannover

Wer dem Gauner ebenfalls zum Opfer gefallen ist oder den Mittzwanziger kennt, sollte sich beim Polizeikommissariat Langenhagen unter der Telefonnummer 0511/109-4217 melden.

Er hat dunkle, kurze Haare, einen Dreitagebart und ist von südosteuropäischer Erscheinung. Quelle: Polizei Hannover

Von Petra Rückerl