Hannover

Von einem lauten Knall waren die Bewohner des Hauses in der Kronenstraße ( Oststadt) am 14. Dezember um 5 Uhr wach geworden. Kurze Zeit später stand eine Dachgeschosswohnung in Flammen. Seitdem steht der Mieter unter Verdacht, das Feuer gelegt zu haben. Denn dass das Feuer gelegt worden ist, stand für die Ermittler schnell fest.

Der Mieter ist seit dem Feuer untergetaucht. Für die Polizei gilt er als tatverdächtig. Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach dem 51-jährigen Elmar Claudius Schulz. Er ist etwa 1,75 Meter groß, schlank und dunkelblondes, langes Haar. Er trägt eine Brille.

Bei dem Brand war ein Schaden von 500.000 Euro entstanden.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (0511) 109-5555 entgegen.

Von RND/sbü