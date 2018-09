Hannover

Mit Hilfe von zwei Bildern einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach einem Mann, der im April einen 19-Jährigen im Ihme-Zentrum bedroht und bestohlen haben soll. Wie die Beamten jetzt mitteilen, hatte das Opfer den Unbekannten Mitte März auf einer Feier auf dem Faust-Gelände in Linden mit ein paar Bekannten getroffen. Damals seien die beiden ins Gespräch gekommen.

Am Nachmittag des 27. Aprils traf er den Partygast auf der Limmerstraße wieder. Dieser bat den 19-Jährigen, in einer wichtigen Angelegenheit mit ihm zu sprechen. Daraufhin nahm der 19-Jährige ihn und dessen Begleiter mit in seine Wohnung im Ihme-Zentrum.

Dort forderte der Unbekannte plötzlich Geld für angebliche Schulden eines gemeinsamen Bekannten und drohte dem jungen Mann damit, ihm etwas anzutun, wenn er keine Zahlung leisten würde.

Anschließend griffen sich die beiden Männer einen Laptop, ein Handy sowie etwas Bargeld und verließen die Wohnung.

Mit den Bildern einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach diesem Mann. Quelle: Polizei

Wenige Tage später konnte das Opfer einen der Täter beim Verlassen eines Wettbüros wiedererkennen.

Polizei bitte um Hinweise

Die Polizei sucht nun mit Fotos aus einer Überwachungskamera den Erpresser und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Gesuchte ist etwa 30 Jahre alt und schlank. Er hat lange, dunkle Haare und einen Vollbart.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0511 109-3920 bei der Polizeiinspektion West zu melden.

Von ewo