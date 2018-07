HANNOVER

Ein Pkw raste mit Tempo 136 durch den Baustellenbereich auf der A 2 zwischen Lehrte-Ost und Lehrte – trauriger Spitzenreiter bei der Großkontrolle der Polizei in dieser Woche. Erlaubt sind in dem Bereich 60 Kilometer pro Stunde. Doch auch darüber hinaus sind die Ergebnisse des Aktion nicht gerade erfreulich.

Eine Woche lang, seit Freitag, dem 6. Juli, hatte die Polizeidirektion Hannover ihre Kontrollaktion auf der A 2 durchgeführt. Schwerpunkte in dieser Woche war der Baustellenbereich zwischen den beiden Lehrter Anschlussstellen sowie der Abschnitt zwischen Wunstorf-Luthe und -Kolenfeld. Dabei haben sie bei mehrstündigen Messungen an drei Tagen insgesamt 1527 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. 89 Autofahrer waren mindestens 41 km/h zu schnell und müssen nun mit einem Fahrverbot rechnen.

Zusätzlich wurden bei Abstandskontrollen am Donnerstagvormittag auf der A 2 in Richtung Dortmund zwischen Wunstorf-Luthe und -Kolenfeld 181 Pkw und Lkw registriert, welche die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände unterschritten. Die Kontrollen wurden auch mit einem Fahrzeug, das mit Videotechnik ausgestattet ist, durchgeführt. Dabei erwischten die Beamten unter anderem 16 Fahrzeugführer, überwiegend von Lkws, die verbotswidrig überholt hatten. Bei einer anderen Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Fahrzeugführer Kokain und Cannabis zu sich genommen hatte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei will zusätzlich zu den ohnehin täglich stattfinden Kontrollen auch weiterhin speziell zur Ferienzeit und in Baustellenbereichen gezielte Kontrollaktionen auf den Autobahnen durchführen. Damit will sie die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer erhöhen.

Von Andreas Krasselt