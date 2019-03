Hannover

Der Polizei Hannover ist erneut ein Schlag gegen die Drogenkriminalität gelungen. In einer Lagerhalle in Gleidingen und in einer Wohnung in Sehnde entdeckten die Beamten zwei professionelle Indoor-Plantagen mit insgesamt rund 2000 Marihuana-Pflanzen. Zwei Männer (52, 58) wurden festgenommen. Neben den Pflanzen stellte die Polizei auch zwei Autos, ein Motorrad und Bargeld sicher.

Polizistin stieß zufällig auf die Spur zu den Drogen

Eine Polizeibeamtin war den beiden Männern zufällig auf die Spur gekommen, als sie privat an dem Gebäude vorbeiging und aufgrund des intensiven Geruchs Verdacht schöpfte. „Weitere Ermittlungen ergaben Hinweise auf eine Indoorplantage, in der sich circa 1600 Marihuana-Pflanzen in unterschiedlichen Wuchsstadien befanden“, so ein Polizeisprecher. Dort trafen die Beamten am Mittwoch auf die beiden 52- und 58-jährigen mutmaßlichen Betreiber. Sie wurden festgenommen.

In der Folge durchsuchten die Ermittler am selben Tag auch die Wohnung des 52-Jährigen in Sehnde, in der sich weitere rund 400 Marihuana-Pflanzen befanden. Außerdem beschlagnahmten die Ermittler zwei BMW und ein Motorrad Harley-Davidson sowie etwa 10.000 Euro Bargeld.

Bei Durchsuchungen der Wohnung des 58-Jährigen in Senftenberg ( Brandenburg) und einer weiteren Adresse in Dresden ( Sachsen) wurden keine weiteren Verstöße festgestellt. Gegen die beiden Männer leiteten die Ermittler Verfahren wegen unerlaubten Anbaus und Handels von und mit Betäubungsmitteln ein. Sie sind noch am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover dem Haftrichter vorgeführt worden. Die Ermittlungen dauern an.

Von André Pichiri