Hannover

Ein Ford-Pkw ist am Donnerstag gegen 11.15 Uhr am Steintor mit einer Stadtbahn der Linie 10 zusammengestoßen. Der Fahrer hatte aus der Reuterstraße kommend in die Goethestraße in Richtung City einbiegen wollen.

Dabei übersah er offenbar die herankommende Stadtbahn. Aus noch ungeklärten Gründen geriet er mit seinem Wagen in den Schienenbereich. Dort wurde der Wagen von der Bahn erfasst. Der Fordfahrer wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die Linie 10 wurde währen der Unfallaufnahme durch die Tunnelstrecke umgeleitet, die Linie 17 verkehrte nur zwischen Wallensteinstraße und Glocksee. Laut Üstra war die Strecke ab 11.05 Uhr wieder frei gegeben, es kam auch anschließend noch zu leichten Verspätungen.

Von kra