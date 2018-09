Hannover

Zudem möchte die Politik durch eine Umfrage unter Nutzern herausbekommen, wie das städtische Verleihsystem ankommt, welche Standorte besonders gefragt sind – und wie man die „PedsBlitz“-Räder mit dem Verleihsystem „Hannah“ des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) in Hannover vernetzen können. Das hat der Umweltausschuss einstimmig beschlossen.

„PedsBlitz“ wurde 2015 für das „Schaufenster Elektromobilität“ als Modellversuch gestartet und vom Bundesverkehrsministerium mit jährlich gut 120 000 Euro unterstützt. Im Stadtgebiet gibt es neun Verleihstationen, die Kosten trägt nun die Stadt Hannover. Die schlägt vor, den Verleihbetrieb zu erweitern – allerdings will sie optional prüfen, ob die Bezirksräte nicht die Kosten dafür übernehmen.

Das brachte die CDU auf die Palme: „Das ist systemverkehrt. Wenn ich das Verleihsystem groß ausrollen will, dann dürfen die Bezirksräte nicht einspringen. Das ist Sache der Stadt“, so CDU-Umweltexperte Maximilian Oppelt. Mitglieder der Ampelgruppe entgegneten, dies sei lediglich eine Option. „Wichtiger ist es herauszubekommen, wo und wann die Pedelecs genutzt werden. Damit wir eine Infrastruktur schaffen, die zum Benutzen des Fahrrades geeignet ist“, so Grünen-Umweltexperte Patrick Drenske.

Von Andreas Voigt