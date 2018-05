Hannover

Am gestrigen Dienstag wurden die Tierretter der Ortsfeuerwehr Rethen zu einem verletzten Kautz in die Hildesheimer Straße in Alt-Laatzen gerufen.

Ein Passant hatte den Kautz gefunden und vorerst in einer Tasche gesichert. Die Tierretter nahmen den Kautz auf und brachten ihn zur weiteren Behandlung in die Tierärztliche Hochschule.

Gut gemeint, aber nicht nötig

Dort stellten die Ärzte jedoch schnell fest, dass das Tier nicht wirklich verletzt war. Der circa zwei Monate alte Kautz sei in einer Phase, in der er beginnt, seine Umwelt selbst zu erkunden. "Der Finder hat es sicher nur gut gemeint, aber in so einem Fall sollte man das Tier besser in Ruhe lassen", sagt TiHo-Sprecherin Sonja von Brethorst.