Hannover

Der Parkplatzkrieg in der List scheint zu eskalieren. Autobesitzer fühlen sich zunehmend von Politik und Verwaltung gegängelt. Großzügiges Verteilen von Knöllchen verunsichert dabei zusätzlich.

Besonders angespannt ist die Situation an der Jakobistraße. Dort hatte die Stadt im August den Gehweg auf der nördlichen Straßenseite mit Metallpfosten abgesperrt, um widerrechtliches Parken zu unterbinden (wie die NP berichtete). Schon das hatte zu erheblichen Protesten geführt. Auf der anderen Seite aber demonstrierten Befürworter der Pollerung ebenso vehement für autofreie Gehwege.

Breit sind die Fußwege auf beiden Seiten der Jakobistraße. Vorwiegend nachts wurden und werden sie zum Abstellen von Autos genutzt. Während durch die Absperrung rund 40 Pkw weniger Platz finden, wird auf der gegenüberliegenden Seite nachts und an Wochenenden weiterhin geparkt. Bislang meist toleriert.

Seit jedoch am ersten Dezemberwochenende flächendeckend Knöllchen verteilt wurden, befürchten Betroffene das Ende der Duldung. „Das ist doch eine Kampagne gegen uns Autofahrer“, schimpft einer von ihnen, der ungenannt bleiben möchte. „Man weiß ja gar nicht mehr, wo man sein Auto abends abstellen kann.“ Zumal die Kontrollen zeitlich ausgeweitet wurden, da der Verkehrsaußendienst mittlerweile mit dem Ordnungsdienst zusammenarbeitet, der länger im Einsatz ist. Dadurch „wird eine effektivere Überwachung des ruhenden Verkehrs sichergestellt“, erklärt Stadtsprecher Udo Möller.

Gehwegparken verstößt gegen die Straßenverkehrsordnung. Und Nicht-Autofahrer stören sich daran. „Die regelmäßige Beschwerdelage über rücksichtsloses Parken in diesem Bereich ist Beleg für die Notwendigkeit einer konsequenten Ahndung dieser Verstöße“, so Möller. Doch warum jetzt scheinbar immer öfter etwas geahndet wird, was früher geduldet wurde, erschließt sich den Betroffenen nicht.

Nicht selten, dass Autofahrer eine halbe Stunde auf Parkplatzsuche durchs Quartier fahren. Baustellen erschweren die Situation zusätzlich. Politische Willensäußerungen etwa des Verkehrsdezernenten der Region, Ulf Birger Franz, der im Zeichen der Verkehrswende die Vernichtung von Parkplätzen fordert, schüren das Misstrauen. Auch wenn sich der hannoversche Rat von dieser Radikallösung distanziert, scheint die praktische Alltagserfahrung etwas anderes nahe zu legen.

So wurden bei der Sanierung der Gabelsberger Straße Bordsteinabsenkungen nicht wie üblich an den Ecken angebracht, sondern mehrere Meter davor oder dahinter. Da auch dort das Parken verboten ist, verlängert sich die Verbotszone von den Straßenecken ausgehend um mehrere Meter.

Auch etliche Halteverbote wegen Baustellen, an denen aber nichts passiere, ärgert die Lister Autofahrer. Etwa ebenfalls im ehemaligen Baustellenbereich der Gabelsberger Straße, wo laut Anwohner Rainer Kasties die Parkverbotsschilder „ohne erkennbaren Grund“ nach Fertigstellung noch wochenlang stehen geblieben waren.

Die Verwaltung weist Vorwürfe der Untätigkeit zurück: Die Kontrolle von Baustellen erfolge regelmäßig im Rahmen der personellen Ressourcen, so Sprecher Möller. „Sofern Beschwerden bei der Verwaltung eingehen, erfolgt natürlich schnellstmöglich eine Zusatzkontrolle.“

Von Andreas Krasselt