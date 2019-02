Hannover

Das Parken in der City wird künftig teurer. SPD, Grüne und FDP haben im Bauausschuss gestern einer Erhöhung der Gebühren zugestimmt. Allein in diesem Jahr soll das Einnahmen von drei Millionen Euro zusätzlich bringen.

„Sehr unanständig“ nannte CDU-Ratsherr Felix Semper diese „Anpassung“. In der Parkgebührenzone 3 steigen die Preise um 100 Prozent – von 50 Cent auf einen Euro. In der Zone 1 ( Innenstadt) klettert der Preis von 1,80 auf 2,60 Euro, in der Zone 2 von 1,30 auf zwei Euro. Auf dem Parkplatz Herrenhäuser Gärten müssen Autofahrer fürs Abstellen fünf Euro (bisher drei) bezahlen.

Erste zehn Minuten gebührenfrei

Dass die ersten zehn Minuten gebührenfrei sind (Brötchentaste), hält die CDU nicht von grundsätzlicher Kritik ab. Semper argumentierte, der Einzelhandel in der City gerate durch höhere Parkgebühren weiter unter Druck. Ihm fehle das Verständnis dafür, dass die FDP das mittrage.

„Parkgebühren sind nicht der Initialgrund, eine Stadt aufzusuchen oder nicht“, konterte FDP-Mann Patrick Döring. SPD-Bauexperte Lars Kelich versicherte, im Großstadtvergleich liege Hannover auch mit den höheren Gebühren noch im Mittelfeld. Die Verteuerung sei „sehr moderat“. Die Darstellung der CDU fand er „lächerlich“.

„Parken ist im Vergleich viel zu günstig“

Die Gruppe Linke/Piraten hatte die Ampel diesmal auf ihrer Seite. Dirk Machentanz: „Parken ist im Vergleich zum Wohnen viel zu günstig.“ AfD-Ratsherr Reinhard Hirche kreidete vor allem der SPD den Beschluss an: „Sie handeln schon wieder gegen die kleinen Leute.“

Wann genau das Parken teurer wird, lässt sich noch nicht sagen. Erst mal muss der Rat dem Beschluss des Bauausschusses folgen, dann eine Bekanntmachung veröffentlicht werden. Für Umstellung und Umrüstung der Parkscheinautomaten plant die Verwaltung zwei Wochen ein. Die Kosten dafür betragen 100.000 Euro.

Von Vera König