DHL testet bereits solche umweltfreundlichen Lastenfahrräder für den Einsatz in Innenstädten. Bald auch in Hannover?© dpa

| Christian Bohnenkamp

Verkehr

Hannover: Pakete mit dem Lastenrad

Schon jetzt verstopfen Lieferfahrzeuge Straßen in der City und in Wohngebieten. Bis 2030 soll der Straßengüterverkehr in der Region laut Berechnungen des Fraunhofer-Instituts für Materialforschung und Logistik um weitere zwölf Prozent wachsen. Dem will die Stadt mit neuen Logistikkonzepten begegnen.