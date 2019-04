Hannover

23 Grad und wolkenloser Himmel – bei diesem Wetter macht das Ostereier-Suchen besonders viel Spaß. Und warum nicht dann auch noch zum Osterspaziergang in den Herrenhäuser Gärten oder in den Zoo? Tausende Menschen haben am Sonntag genau das gemacht – und ein sonnig-buntes Osterfest erlebt.

Gerade viele Familien zog es in Zoo. Zur Freude der Kinder hüpfte auch ein Osterhase über das Gelände und verteilte Schokoladen-Eier. Marie-Sophie (6) aus Springe greift da gerne zu, sehr zur Freude von Papa Patrick Werner: „Das ist das beste Oster-Wetter, um was mit der Familie zu unternehmen.“

Recht sollte er haben – und für die kleine Smilla (fast 1) sollte der Tag noch besonderer werden: Sie hat zum ersten Mal einen Osterhasen gesehen – um genau zu sein, die in einem Kostüm steckende Valerie (20).

Zur Galerie Tolles Wetter und Oster-Aktionen lockten Tausende Besucher am Ostersonntag in die Herrenhäuser Gärten und den Zoo.

Buntes Treiben in den Gärten

Traditionell ebenfalls viel los war in den Herrenhäuser Gärten. Zum Osterspaziergang kamen Tausende, um die frisch aufblühende Blumenlandschaft zu bewundern. Auf den Wegen waren zahlreiche kostümierte Osterhasen unterwegs und schenkten den Kleinen auch hier Schoko-Eier. Dazu gab es auch in diesem Jahr viele Spielmöglichkeiten für Kinder – ganz im Zeichen des Barocks.

So konnten die Kleinen an der Außenterrasse ihr Geschick beim Tellerjonglieren, Kegelwerfen oder mit dem Schwungtuch versuchen. „Das hat richtig Spaß gemacht“, sagt Wahid (10), der sich gerade beim Jonglieren gut geschlagen hatte. „So etwas haben wir zu Hause nicht“, freut sich auch Kian (8).

Und auch für die Erwachsenen ergaben sich interessante, neue Perspektiven: Mit einem Hubsteiger konnte man die Gartenpracht aus luftiger Höhe bestaunen.

Von Janik Marx