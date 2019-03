Hannover

Nur noch 40 Tage bis Ostern! Für die meisten bedeutet das: Es gibt wieder Schoko-Osterhasen in den Geschäften. Für Katholiken bedeutet der Aschermittwoch hingegen den Beginn der Fastenzeit. Um an diese 40-tägige Bußzeit zu erinnern, haben Ehrenamtliche von „Kapunkt“, einem katholischen Forum, und die „Jungen Caritas“ am Aschermittwoch Schokohasen in der Innenstadt aufgestellt.

Jeder der 1000 Hasen hatte eine Botschaft – und die hieß nicht, auf Schokolade zu verzichten oder Buße zu tun, sondern: „Gönn dir stressfrei“, „Mach nicht alles mit“ oder „Hör zu“.

Fastenzeit bedeutet nicht unbedingt Zuckerverzicht

Denn die Fasten- und Bußzeit steht im christlichen Sinn nicht unbedingt für den Verzicht auf Zucker. „Es geht uns darum, sich zu besinnen. Zum Beispiel, indem wir uns selbst etwas Gutes tun – und dann Gutes an andere weitergeben.“ Das mache die Welt bis Ostern ein wenig besser, sagt Ulrike Langer (55) von „Kapunkt“.

Den Schokohasen-Flashmob hat es zum ersten Mal in Hannover gegeben. Die rund 30 Aschermittwoch-Aktionisten verteilten dazu Aschekreuze an Passanten – ein katholisches Symbol für Neuanfang.

Von Josina Kelz