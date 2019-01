Schulenburg

Traurige Nachricht am Neujahrsmorgen: Der Mann (55), der am Sonnabend bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schulenburg ( Langenhagen) lebensgefährlich verletzt wurde, ist tot. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Das Feuer in dem Zehn-Parteien-Haus an der Langenhagener Straße war am Sonnabend gegen 10.15 Uhr ausgebrochen. Der 55-Jährige bewohnte dort eine Kellerwohnung, in der der Brand nach ersten Erkenntnissen auch ausgebrochen war. Die Feuerwehr löschte die Flammen schnell und fand den Mieter schwer verletzt am Boden liegend.

Er wurde in eine Klinik eingeliefert. Dort ist er am Neujahrsmorgen gestorben.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Beamte der Kripo werden den Einsatzort in den kommenden Tagen untersuchen.

