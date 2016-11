STECKT IM FRISCHEN BETON FEST: Der Opel Astra des 47-Jährigen am Mittwoch an der Üstra-Baustelle auf der Kirchröder Straße.© Sarti

Unfall

Hannover: Opel bleibt in frischem Beton stecken

Der Beton war noch ganz weich: Ein 47-Jähriger geriet Mittwochnachmittag mit seinem Opel an der Kirchröder Straße (Kleefeld) an einer Üstra-Baustelle in die zähe Masse - und blockierte so den Verkehr der Stadtbahnlinien 4 und 5.