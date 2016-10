VERSCHMUTZT: Der Schiffsverkehr ist derzeit eingestellt.© Dillenberg

Hannover: Ölteppich verschmutzt Mittellandkanal

Im Mittellandkanal in Höhe der Kanalbrücke Hannoversche Straße in Misburg wurde am Sonntag eine ölige Verschmutzung entdeckt. Teilweise wirke die schwarze Masse fast wie Teer, so die Einsatzkräfte. Der Ölteppich verteilt sich auf einer Fläche von etwa 200 x 30 Meter.