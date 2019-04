Hannover

Aus. Schluss. Bald vorbei. Um elf Uhr hat OB Stefan Schostok verkündet, dass er einen Antrag auf Versetzung in den Ruhestand stellen wird. Zwei Stunden zuvor hatte er die Fraktionsvorsitzenden und den Einzelvertreter über seine Entscheidung informiert.

In der Sitzung soll der OB gesagt haben, er verzichte mit diesem Schritt auf rund 280.000 Euro Gehalt. Im Falle einer Abwahl durch den Rat hätte er seine Bezüge bis zum Ende der regulären Amtszeit erhalten. Also bis zur Kommunalwahl 2021.

Vor der Presse erklärte der OB, er sei vor fünfeinhalb Jahren ins Amt gewählt worden und habe es stets „in Bewusstsein für die große Verantwortung wahrgenommen“ –und zwar mit bestem Wissen und Gewissen. Trotz der Anklage wegen Untreue in besonders schwerem Fall sagte Schostok ausdrücklich: „Ich bin und war mir keines Fehlverhaltens bewusst.“

Der Verwaltungschef, dunkelblauer Anzug, magenta-farbene Krawatte und zum Auftakt mit einem Lächeln, versicherte, er sei dankbar für die viele Erlebnisse. Bis zur Sondersitzung des Rates am 16. Mai, in der über seinen Antrag auf Versetzung in den Ruhestand entschieden wird, will er die Amtsgeschäfte weiter führen. Der Ruhestand ist wirksam, wenn der Rat über diesen Antrag mit Dreiviertel-Mehrheit entscheidet und das Innenministerium den Ruhestand dann verfügt.

