Hannover

Ihm scheint es hier zu gefallen. Wer am Donnerstag gegen 11 Uhr auf dem Ernst-August-Platz unterwegs war, traute seinen Augen kaum. Der ehemalige US-Präsident Barack Obama schien sich dort zwischen zahlreichen alten Autos zu vergnügen. Wer jedoch nähertrat, erkannte dann doch den einen oder anderen Unterschied. Es handelte sich nur um ein Double. Der Mann war zu PR-Zwecken dort.

Zur Galerie Wheels-Pre-Show vor dem Hauptbahnhof

Denn am Wochenende steigt auf dem Schützenplatz wieder die „Wheels US-Car und Harley Show“. Am Donnerstag präsentierten die Veranstalter bereits einige der alten Autos und Motorräder vor dem Hauptbahnhof. Martin Muthesius zeigte stolz seinen 1932er Ford. Der Hannoveraner steckte mehrere zehntausend Euro in das Gefährt. „Vom Kosten-Nutzen-Faktor ist das eigentlich bekloppt“, gab er zu. Doch was tut man nicht alles für seine Leidenschaft.

101 Jahre altes Auto aus Darmstadt

Extra aus Darmstadt reiste Andreas Wietzke an. Kaum zu glauben, dass sein abenteuerliches Gefährt – im stolzen Alter von 101 Jahren – noch immer fährt und auch zugelassen ist. „3000 Kilometer mache ich noch mit dem Ding“, sagte der 60-Jährige.

Wer mehr von den coolen Fahrzeugen sehen will, kann am Samstag oder Sonntag auf dem Schützenplatz vorbeischauen. Der Eintritt kostet zwölf Euro.

Von Timo Gilgen