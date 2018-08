Das Landesmuseum ist das größte staatliche Museum in Niedersachsen und besteht seit mehr als 150 Jahren. Es liegt direkt am Maschpark (Willy-Brandt-Allee 5). Es besteht aus fünf Abteilungen. Das Museum wird auch „Welten-Museum“ ge­nannt. Im Erdgeschoss sind die „Natur-Welten“ (Wasser-, Luft- und Land-Welten). In den „Menschen-Welten“ befinden sich Archäologie und Völkerkunde, in den „Kunst-Welten“ sind Gemälde, Grafiken und Skulpturen zu finden. Es gibt auch eine große Münzsammlung. Bis 14. Oktober läuft die Sonderausstellung „Glanzlichter. Naturfotografien 2018“. Geöffnet ist dienstags bis freitags von zehn bis 17 Uhr, am Wochenende von zehn bis 18 Uhr.