Länderspiel

Spätestens bei der Europameisterschaft in Frankreich im vergangenen Sommer dürfte es sich herumgesprochen haben: Die Nordiren können irre gut feiern. Wer am Dienstag durch Hannover lief, bekam ebenfalls einen Eindruck davon.

Hannover. Schon mittags zogen Fans durch die Straßen, meistens erkennbar an ihren Trikots und der Sangesfreudigkeit ("Will Grigg’s on Fire"). Ab dem Nachmittag haben die Briten dann die Altstadt für sich entdeckt. Neben der Marktkirche, nahe dem – natürlich – Irish Pub, feierten Hunderte Fans dem Anpfiff entgegen, die von Haus aus Toleranz auch gegen Nieselregen zeigen.

Das ganze lief, auch so kennt man die nordirischen Fans, bisher wunderbar friedlich ab.