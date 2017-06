Mehr Platz für Autos: Im Bereich der neuen Conti-Zentrale am Pferdeturm will die Stadt eine zusätzliche Spur einrichten, um Rückstaus zu vermeiden. Derzeit haben die beiden Fahrbahnen der Hans-Böckler-Allee drei bis fünf Spuren (oben). Aus Sicht der Grünen genug, um das Verkehrsaufkommen zu bewältigen.

© Foto: Behrens

Verkehr

Hannover: Noch eine Spur für die Conti?

Bis zu 1600 Menschen sollen in der neuen Zentrale der Continental AG am Pferdeturm arbeiten. Die Stadt rechnet deshalb mit mehr Verkehr – und Oberbürgermeister Stefan Schostok hat bereits die Einrichtung einer zusätzlichen Fahrspur in Aussicht gestellt. Bei den Grünen im Rat stößt das jedoch auf Skepsis.