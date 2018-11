Hannover

Es ist Schwerstarbeit. Udo Hausknecht, Schlosser in den Herrenhäuser Gärten, und sein Kollege Jens-Peter Simon kommen ganz schön ins Schnaufen, als sie die fast lebensgroße Frauenfigur von den Fliesen der Niki-de-Saint-Phalle-Grotte lösen. „Das Silikon ist viel zu dick“, schimpft Hausknecht.

Insgesamt 49 Plastiken und Skulpturen der 2002 verstorbenen Künstlerin hängen meist bereits seit 17 Jahren in der 2003 eröffneten Grotte im Großen Garten. Zwölf von ihnen müssen jetzt restauriert werden. Am Mittwoch wurden sie abmontiert.

Doch ein leichtes Abhängen ist das nicht. Sie wurden mit Silikonkleber an den Wänden und Decken befestigt. Mit einem festen Draht sägen sich Hausknecht und Simon durch die Masse, was im Fall der gelb-orange-pinkfarbenen Frau satte zehn Minuten dauert.

„Verführt, sie zu berühren“

Grund für die notwendig gewordene Überarbeitung: Der Lack blättert ab oder ist zumindest stellenweise unansehnlich geworden. Was zum Teil an den bei der Herstellung verwendeten Materialien liegt – aber auch am Besucherverhalten.

„Die Skulpturen verführen dazu, sie zu berühren“, sagt Gartenmeister Thomas Amelung. „Der Handschweiß tut ihnen aber nicht gut. Einen Rembrandt im Museum würde ja auch niemand anfassen.“

Gut verpackt gehen die Kunstwerke laut Vorgabe der Erbin Saint-Phalles auf die Reise nach Frankreich. In einer Spezialwerkstatt in Mandres-les-Roses in der Nähe von Paris werden sie begutachtet, ausgebessert und neu lackiert. „Wir hoffen, dass wie sie Anfang oder Mitte März wieder zurückhaben“, so Amelung.

Von Andreas Krasselt