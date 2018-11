Hannover

Dicke Kumuluswolken türmen sich vor der marmornen Gestalt mit den Engelsflügeln. Es scheint, als wolle Chronos, so ihr Name, sie einsaugen. Sein rechter Arm stützt sich auf ein Stundenglas, den Chronos ist der Gott der Zeit und steht auch für die Vergänglichkeit. Ein passendes Bild für einen Garten, in dem die Endlichkeit im Wechsel der Jahreszeiten spürbar wird.

Die Fotos zeigen den Großen Garten aus ungewöhnlichen Perspektiven. Auch aus der Luft, mithilfe von einer Drohne angefertigt, sind zuvor noch nie gesehene Bilder entstanden. Aufnahmen, die auch ein Geheimnis des Gartens enthüllen: seine die Perfektion störende Achsenverschiebung um 2,8 Grad. Denn die Ost-West-Achsen verlaufen nicht präzise im rechten Winkel zur Nord-Süd-Achse, was dem Besucher aber nicht auffällt.

Es sind solche Details, für die Fotograf Marc Theis und Autor Ronald Clark in ihrem Bildband „Großer Garten Herrenhausen“ die Blicke schärfen wollen. Weshalb sie den Chronos auch als Titelbild auswählten.

Stimmungsvolle Bilder zeigen den Großen Garten am frühen Morgen oder späten Abend. Viele Fotos zeigen Details, die dem flüchtigen Besucher nicht auffallen. Kurze Texte geben Erläuterungen.

Gartenchef Clark erläutert in kurzen, anekdotenartigen Texten diese und andere Besonderheiten. Warum der Garten entgegen der mathematischen Genauigkeit so schräg angelegt wurde, weiß er zwar nicht, hat aber eine Theorie: „Perfektion ist langweilig“, sagt er. „Das war wie die im Barock beliebten Schönheitsflecken.“

Er erzählt auch von dem im Goldenen Tor versteckten Mann, dessen Gesicht nur mit Hilfe zu entdecken ist. Clarks Lieblingsobjekt ist eine Schildkröte, ein ebenfalls unscheinbares Detail an einer Vase an einer Seitenachse. Sie hat ein menschliches Antlitz und lächelt.

Das Buch „Großer Garten Herrenhausen“ hat 144 Seiten, die Texte sind auf Deutsch und Englisch. Es kostet 29,50 Euro und ist im Schloss-Shop der Herrenhäuser Gärten sowie der Touristinfo Hannover erhältlich.

Von Andreas Krasselt