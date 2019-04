Hannover

Feuchtfröhlich feierten Verwaltung und Politik am Dienstag die Einweihung des neugestalteten Marstallplatzes. Dafür sorgte der High-Tech-Brunnen, den Stadtbaurat Uwe Bodemann und Bezirksbürgermeisterin Cornelia Kupsch mit dem Kommando „Wasser marsch“ erstmals zum Sprudeln brachten.

Vier Millionen Euro hat sich die Stadt den Umbau des Platzes kosten lassen, mit 400 000 Euro schlug der neuen Brunnen zu Buche. Dafür soll den Bürgern auch etwas geboten werden. Die Fontänen wechseln nicht nur im Wechsel ihre Höhe. Mit einem bunten LED-Farbenspiel sorgen sie auch optisch für Akzente. „So hatten wir es uns das gewünscht. Ich hoffe, die Menschen werden viel Spaß mit den bunten Farben haben“, sagte der Stadtbaurat. Auch Bezirksbürgermeisterin Kupsch war vom Ergebnis angetan: „Ich hoffe, der Platz wird der Stadt gut tun. Ich hoffe, er wird die Menschen einladen.“

Natursteinpflaster und Granitplatten

Der Marstall wurde seit dem Start des Umbaus im September 2017 von einem abgenutzt wirkenden Parkplatz Stück für Stück in einen von ansprechendem Grün geprägten Platz verwandelt. Die Stadt konnte den Baumbestand weitestgehend erhalten. „Für die wenigen, die nicht erhalten werden konnten, wurden Bäume nachgepflanzt“, so Bodemann. Die innere Platzfläche ziert nun ein Natursteinpflaster in verschiedenen Verlegemustern. Zur Barrierefreiheit wurden Laufwege aus Granitplatten eingesetzt und die Fahrbahn auf der Südseite als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen. Nun folgte mit der Eröffnung des Brunnens der krönende Abschluss des Umbaus.

Ab Mittwoch werden nach und nach auch die anderen Brunnen in Hannover aus dem Winterschlaf geholt. Ausgeschaltet bleiben wegen technischer Sanierungen lediglich der Tierbrunnen vor der Erlöserkirche in Linden-Süd, der Klagesmarktbrunnen, der Gänselieselbrunnen am Steintor und der Constructabrunnen in der Südstadt. Die elf Trinkwasserbrunnen werden traditionell erst nach den Eisheiligen (11. bis 15. Mai) in Betrieb genommen.

Von André Pichiri