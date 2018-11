Hannover

Ist das nun clever? Oder ein Taschenspielertrick? Der Verwaltungsausschuss könnte in vertraulicher Sitzung am heutigen Donnerstag die Suspendierung von Kulturdezernent Harald Härke aufheben. Gleichzeitig aber, so die Stadt in der Beschlussdrucksache 2692/2018, soll das Gremium einer neuen Suspendierung zustimmen – möglicherweise sogar mit Kürzung des Gehalts.

In vertraulicher Runde hatte OB Stefan Schostok die Fraktionschefs in diesen Plan eingeweiht. Den Hintergrund soll er, so berichten Teilnehmer des Gesprächs, allerdings verschwiegen haben. Bis Montag muss die Stadt eine Stellungnahme fürs Verwaltungsgericht abgeben. Härkes Rechtsanwalt Karl Otte hatte um Überprüfung der seit Mitte Juni laufenden Entfernung aus dem Dienst gebeten.

Sollte die Stadt das Gericht nicht überzeugen, müsste der Dezernent wieder beschäftigt werden. Ein Disziplinarverfahren gegen Härke läuft seit einem Jahr. Zunächst war er beschuldigt worden, weil er versucht haben soll, seiner Freundin einen besser bezahlten Job zu verschaffen. Ein Großteil der Vorwürfe ist inzwischen entkräftet. Doch inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft Hannover gegen Härke, OB Schostok und dessen Ex-Büroleiter Frank Herbert wegen Untreue.

Herbert, versetzt in den Fachbereich Jugend und Familie, hat gesetzeswidrig eine Zulage von insgesamt fast 50 000 Euro zu seinem Beamtensold kassiert. Härke soll das seit 2015 abgenickt haben. Erst als der Chefjurist noch mehr Geld verlangte, weigerte er sich. Schostok will von all dem nichts gewusst haben.

Bereits im Juni hatte Härkes Anwalt eingeräumt, dass dieser die erste Forderung Herberts mitgetragen habe. Daraus will dem Dezernenten die Stadt jetzt einen Strick drehen. Sein Protest gegen die laufende Suspendierung wäre, so haben sich die Juristen ausgerechnet, durch eine zweite hinfällig.

Die Entscheidung des Verwaltungsausschusses fällt wahrscheinlich in sehr langer Sitzung. Der OB bietet Lese- und Beratungsunterbrechungen an. Sollte jemand um Vertagung bitten, wird es am Samstag oder Sonntag laut Schostok eine Sondersitzung geben.

So stellte sich Herbert die Reaktionen der Politik vor

Ausgerechnet am Tag, an dem die Datenschutzgrundverordnung in Kraft trat, bat Frank Herbert die Presse ins Rathaus. Er wollte sich von jedem Verdacht reinwaschen und händigte Papiere aus. Unter anderem seine Lohnsteuerbescheinigung und Ausdrucke von E-Mails.

Ein möglicher Verstoß gegen den Datenschutz wird von der Staatsanwaltschaft geprüft. Nach NP-Informationen haben sich nämlich alle Journalisten auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht berufen. Bislang war nur einer kleinen Gruppe im Rathaus bekannt, dass Herbert nicht eigenmächtig handelte. Der Vorgang war offenbar mit einer Gruppe im Messengerdienst Whats App abgestimmt, zu der OB Stefan Schostok gehörte.

„Alles richtig gemacht“ soll der OB seinen Chefjuristen Herbert gelobt haben. Die Presse könne jetzt gar nicht anders, „als unserer Linie zu folgen“. In den folgenden Tagen stellte sich diese Einschätzung als Irrtum dar. Nur drei Wochen danach fand die Razzia im Rathaus und den Wohnungen von Härke, Schostok und Herbert statt. Ein Szenario, mit dem keiner der drei gerechnet hatte. Und das, obwohl Herbert nachts an seinem PC offenbar gern mal Drehbücher entwarf.

Nach NP-Infos hat der Nutznießer der Rathausaffäre in der Whats-App-Gruppe Kommunalpolitikern Rollen zugedacht. Auf die Berichterstattung über seine Sicht der Dinge sollten Fraktions- oder Parteichefs reagieren. FDP-Mann Wilfried Engelke hätte Frank Herbert gern gesehen als einen, der seine Empörung über Härke äußert. SPD-Chef Alptekin Kirci sollte „das intrigante Vorgehen der CDU anprangern“. Abgesprochen mit den möglichen Beteiligten war das nicht.

