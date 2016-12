| Andreas Körlin

Langenhagen

Besonderer Besuch am Flughafen Hannover: Erstmals landete der modernste Langstreckenflieger der Welt, ein brandneuer Airbus 350-900, in Langenhagen.

Hannover. Die erste, vor wenigen Tagen in Deutschland zugelassene Maschine gehört der Lufthansa. Am ersten Weihnachtstag kam der zweistrahlige Jet aus Stuttgart, flog über Sehnde, Lehrte, Burgdorf und Isernhagen an – und setzte um 12.56 Uhr auf der 3800 Meter langen Nordbahn auf.

Mit dem 295-Millionen-Euro-Flieger, der in München stationiert ist, trainieren Lufthansa-Piloten Starts und Landungen auf kurzen Strecken. Auch auf deutschen Flughäfen, an denen der Langstrecken-Jet mit einer Reichweite von gut 14 000 Kilometern im normalen Flugbetrieb nie aufsetzt. Von Februar an will die Lufthansa, die 25 Jets bei Airbus bestellt hat, den 293-Sitzer auf Flügen nach Delhi (Indien) und Boston (USA) einsetzen.

Laut Lufthansa fliegt der A 350 mit der Kennung D-AIXA am Dienstag - aus Hamburg kommend - erneut auf Hannover. Geplante Landung: gegen 11.45 Uhr.