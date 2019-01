Hannover

Äußerst angespannten traten Sozialministerin Carola Reimann und die Chefin der neu gegründeten Pflegekammer Niedersachsen Sandra Mehmecke vor die Presse. Kein Wunder: Zuvor hatten sie sich in einem Krisengespräch über die viel zu hohen Pauschalbeiträge für Pflegekräfte ausgetauscht, die die Kammer vor Weihnachten an ihre Zwangsmitglieder verschickt hat – und vor allem darüber, wie man diesen krassen Fauxpas wieder retten kann.

Von einem „guten Gespräch“ der beiden berichtete die Sozialministerin mit starrem Blick, machte im nächsten Satz aber gleich klar, was „gut“ in diesem Fall heißt: „Ich habe deutlich gemacht, dass ich das Vorgehen der Pflegekammer vor Weihnachten für äußert unglücklich halte. Hier ist eine Menge Vertrauen verloren gegangen.“ Zur Erklärung: Die Kammer, gegen dessen Einrichtung 2018 ohnehin schon deutliche Kritik laut wurde, hatte vor den Feiertagen Beitragsbescheide für 2018 verschickt, die pauschal von einem unrealistisch hohen Jahreseinkommen von 70 000 Euro ausgehen. Die Empörung bei vielen der insgesamt 80 000 Beschäftigten erreichte daraufhin einen neuen Höhepunkt: In einer Online-Petition forderten 40 000 die Abschaffung der Kammer.

„Die Kritik ist sehr deutlich angekommen“, sagte Kammerpräsidentin Mehmecke nun am Mittwoch. „Ich kann mich nur in aller Form für die Art und den Zeitpunkt der Beitragserhebung entschuldigen“, so die Präsidentin. Die Beitragsordnung sei viel zu kompliziert gestaltet worden und zurecht als ungerecht empfunden worden. Mehmecke kündigte an, die Festlegung des Höchstbeitrags für die künftigen Bescheide sofort abzustellen. Zudem wolle sie der Kammerversammlung, die am Donnerstag tagt, empfehlen, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die „mit Hochdruck“ die Beitragsordnung überarbeitet. In den nächsten Wochen werde die Beitragssatzung dann greifen, kündigte sie an.

Die in Niedersachsen tätigen Fachkräfte der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege, die der Kammer per Zwangsmitgliedschaft angehörigen, versuchte sie zu beruhigen: „Es muss niemand Angst haben, zuviel zu zahlen. Die Kammer wird jeden Einzelfall prüfen.“ Mitglieder müssen voraussichtlich 0,4 Prozent ihres Jahresgehalts als Beitrag zahlen, Mehmecke geht von einem Beitrag von acht Euro monatlich im Durchschnitt aus.

Zweifel an der Notwendigkeit der Kammer generell wollten aber weder die Präsidentin noch Ministerin Reimann aufkommen lassen: „Es braucht eine Institution, die die Pflege mit starker Stimme vertritt, und die Kammer kann eine starke Stimme sein, sie muss jetzt aber deutlich machen, dass sie für und nicht gegen die Pflegekräfte arbeitet.“

Auf Fragen, warum das Ministerium als Kontrollbehörde nicht rechtzeitig in die Beitragserhebung eingegriffen habe, erklärte Reimann man könne als Rechtsaufsicht nur im Rahmen der Gesetze eingreifen. „Die Kammer ist eine unabhängige Institution.“ Inhaltliche Entscheidungen treffe sie vor allem durch ihre Vertreterversammlung.

Von Simon Polreich