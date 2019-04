Hannover

Nazi-Schmierereien in der Eilenriede: Ein Spaziergänger hat am Montagmorgen insgesamt 19 Hakenkreuze und Nazi-Schriftzüge an Bäumen und einem Denkmal im Stadtwald entdeckt. Die Beamten ermitteln wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Der Rentner hatte kurz nach 8 Uhr einen Spaziergang in der Eilenriede gemacht, als er auf dem Waldweg von der Kleinen Pfahlstraße in Richtung Bernadotteallee drei mit roter Farbe auf Bäume gesprühte Hakenkreuze entdeckte. Die herbeigerufenen Polizisten fanden bei ihrer Absuche insgesamt 19 Hakenkreuze an Stämmen und einem Denkmal.

Einige Schmierereien trugen auch die Schriftzüge „ ARD“, „ GEZ“ und „ NDR“. Die Polizisten machten die Schmierereien unkenntlich und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 05 11/109 55 55 zu melden.

Von bm