Wohnungsbrand

In der Südstadt rettete am Montagabend eine beherzt eingreifende Nachbarin eine Frau aus ihrer verqualmten Wohnung. Die Frau aus der Brandwohnung erlitt eine Rauchgasvergiftung. Der Sachschaden ist gering.

Hannover. In einem Mehfamilienhaus an der Sallstraße kam es am Montagabend zu einem Wohnungsbrand. Gegen 19.50 Uhr vernahm eine Mieterin das Piepen eines Rauchmelders. Dabei wurde sie auf die Wohnung der Nachbarin im Obergeschoss aufmerksam.

Mit einem Zweitschlüssel öffnete sie die Wohnungstür und konnte den dichten Rauch in der Wohnung erkennen. Sie alarmierte die Feuerwehr.

Als der Löschzug kurze Zeit später in der Sallstraße eintraf, hatte die aufmerksame Nachbarin die Mieterin, die sich noch in der Brandwohnung befand, geweckt und aus der verqualmten Wohnung gerettet.

Der Retterin gelang es, die Brandstelle neben dem Bett mit einem Eimer Wasser weitgehend zu löschen. Die Feuerwehr musste lediglich die Brandstelle kontrollieren und den Brandrauch mit einem Druckbelüftungsgerät aus der Wohnung und dem Treppenhaus blasen.

Die Mieterin aus der Brandwohnung wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert - mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung.

Über die Brandursache kann die Feuerwehr derzeit keine Angaben machen. Die Schadenshöhe ist nach erster Einschätzung gering.