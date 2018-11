Hannover

Das Laub fällt leise, aber dann ... kommen die Laubbläser und schon ist es vorbei mit der herbstlichen Ruhe. Was für den einen einfach nur ein lautes Ärgernis ist, kann für den anderen tödlich enden: Tiere können von Laubbläsern verletzt werden und von Laubsaugern geschreddert. Darauf macht der Naturschutzbund (Nabu) Niedersachsen aufmerksam.

Nabu-Sprecher Philip Foth erklärt, wie das geht. „Laubbläser können mit Geschwindigkeiten bis zu 300 km/h das Laub weggeblasen, und damit auch die kleinen Insekten wie Spinnen, Würmer und Tausendfüßler.“ Bei den Saugern sei oft noch ein Häckselwerk drin, „nicht nur die Blätter, auch die Insekten werden gehäckselt“, so Foth. Das Garaus für die Insekten bedeutet, dass die Vögel weniger oder gar keine Nahrung mehr finden würden. „Wer im Frühjahr Vogelgezwitscher möchte, sollte im Herbst lieber zur Harke greifen und auf den Laubsauger oder -bläser verzichten“, appelliert der Umweltschützer an Gartenbesitzer. Dazu käme, dass Laubhaufen einen Schutz für Insekten und auch für Igel darstellen würden.

Nicht nur der Gartenbesitzer, auch die Stadt ist nach Angaben des Nabu gefragt. Dass die Straßen schon aus Versicherungsgründen von Laub befreit werden müssten, sieht hilip Foth durchaus ein. „Aber auf öffentlichen Flächen muss ja nicht alles picobello sein. Ein bisschen mehr Natur in Parks würde Insekten- und Vogelwelt gut tun.“ Der Georgengarten gegenüber seines Büros etwa würde „picobello“ aussehen, aber in Zeiten des Insektensterbens wäre es ja auch gut, wilde Ecken einfach wild sein zu lassen und Ecken des Parks mal der Natur zu überlassen. „Laub bietet ja nicht nur Tieren Unterschlupf, sondern bildet auch Humus für die Pflanzen, die nächsten Jahr nachkommen.“

In der Stadt hat man eine etwas andere Sicht auf die Dinge. „Die Stadt verwendet keine Laubsauger. Lediglich Laubblasgeräte sind im Einsatz“, so Sprecher Dennis Dix. „Und die ,pusten’ die Insekten, die im Laub leben, lediglich nur kurz durcheinander.“ Auf Grund ihres geringen Gewichtes würden sie sicher nicht getötet. Auch die Sache mit dem Humus würden die Experten im Grünflächenamt anders sehen. „Gerade die Rasenflächen leiden, wenn das Laub liegenbleibt.“ Durch die Beschattung und die durch das Laub gehaltene Feuchtigkeit, die auch durch Wind nicht mehr abgetrocknet werden kann, komme es zu Schimmelbildung unter der Laubschicht. Dix: „Das fördert Krankheiten im Rasen und führt zu Ausfällen.“ In Wäldern hingegen würden nur die Wege und Plätze an Bänken freigemacht und werde das Laub in die Bereiche neben den Wegen geblasen, wo es verbleibe.

Und dann ist da aber noch das Problem mit der Lautstärke. Die Laubbläser, vor allem die benzinbetriebenen, lägen bei 110 Dezibel, „das ist ungefähr so laut wie Presslufthammer“, weiß Philipp Foth. Hier gibt es ein klares Problembewusstsein bei der Stadt, der Bereich Grünflächenpflege habe bisher rund zehn Prozent der hand- und rückentragbaren Laubbläser durch Akku-Geräte ersetzt, „dies wird fortgeführt“, verspricht Sprecher Dix. Aber: „ Akku-Geräte sind aufgrund der geringeren Leistung noch kein vollständiger Ersatz herkömmlicher Motorgeräte. Zudem sind Akku-Geräte derzeit teurer in der Anschaffung.“ In Zukunft würden diese aber weiter zunehmend eingesetzt.

Der Müllentsorger Aha bestätigt, dass die Akku-Bläser leiser sind, hat in einer Pressemitteilung aber auch erwähnt, dass „kleine und große Laubsauger die einzelnen Teams“ unterstützen. Die großen Fahrzeuge funktionierten wie riesige Staubsauger: Ein großer Rüssel sauge jeweils die zusammengekehrten Laubhaufen auf. Er sei an ein umgerüstetes Abfallsammelfahrzeug angeschlossen, „welches durch die integrierte Presse bis zu zehn Tonnen Laub aufnehmen kann. Das ist ungefähr das Gewicht von zehn Pkw“. Und das wiederum besorgt dann den Nabu-Umweltschützer.

Von Petra Rückerl