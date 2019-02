Hannover

Durch einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Allee sind am Donnerstag eine 23-jährige Mutter und ihr 13 Monate altes Baby durch Rauchgas vergiftet worden.

Die Feuerwehr war durch mehrere Anrufe um 12.27 Uhr alarmiert worden. Im 4. Obergeschoss war eine Wohnung in Brand geraten. Die 22-jährige Mieterin hatte sich nach eigenen Angaben zum Zeitpunkt des Ausbruchs im hinteren Teil der Wohnung aufgehalten. Dann habe sie das laute Platzen einer Scheibe aus dem Wohnzimmer gehört, so ein Feuerwehrsprecher.

Demnach war der Brand offenbar auf dem Balkon ausgebrochen. Durch die zersprungene Scheibe griffen die Flammen jedoch schnell auf Teile der Wohnzimmereinrichtung über. Die Mieterin flüchtete ins Treppenhaus. Durch die dabei geöffnete Wohnungstür drang Rauch nach draußen, von dem die 23-jährige Mutter und ihr Säugling etwas einatmeten. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Berliner Allee gesperrt

Die 22-Jährige blieb unverletzt. Auch zwölf weitere Bewohner des Hauses konnten sich in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und anschließend das Rauchgas abblasen. Nach einer knappen halben Stunde war der Einsatz beendet.

Währenddessen aber musste die Berliner Allee in Richtung Norden komplett gesperrt werden, was zu teils erheblichen Verkehrsbehinderung führte. Die Wohnung der 22-Jährigen ist derzeit nicht mehr bewohnbar, die Schadenshöhe noch unklar. Experten der Kriminalpolizei ermitteln die Brandursache.

Von Andreas Krasselt