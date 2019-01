Hannover

Bei einem Überfall in Oberricklingen sind ein Mann (51) und seine Mutter (82) verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, werden dringend Zeugen gesucht.

Es passierte am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf dem Eberhard-Eggers-Platz. Nach Angaben des 51-Jährigen war er zusammen mit seiner Mutter dort in einem Supermarkt einkaufen. Nachdem er das Geschäft verlassen hatte, näherte sich ihm von hinten ein Unbekannter. Der Räuber riss dem Hannoveraner eine schwarze Tasche aus der Hand. In dieser befand sich neben Geld auch ein Goldring.

Bevor der Angreifer mit der Beute in Richtung der Straße Am Sauerwinkel flüchtete, schubste er den 51-Jährigen zu Boden. Auch der 82-Jährigen versetzte er einen Stoß. Die Seniorin fiel zu Boden und verletzte sich. Sie und auch ihr Sohn erlitten leichte Blessuren. Die Fahndung der Polizei mit mehreren Streifenwagen blieb ohne Erfolg.

Die Opfer beschreiben den Täter so: Er ist etwa 20 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Winterjacke bekleidet, deren Kapuze er tief ins Gesicht gezogen hatte.

Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Inspektion West unter Telefon 05 11/109 39 20 zu melden.

Von bm