Hannover

Die Polizei hat am Sonntag gegen 18.15 Uhr einen mutmaßlichen Einbrecher gefasst, der in einem Mehrfamilienhaus in der Hohenzollernstraße (Oststadt) eine Wohnungstür aufgehebelt haben soll.

Ein aufmerksamer 65-jähriger Nachbar hatte laute Geräusche im Treppenhaus bemerkt. Als er nachschaute, entdeckte er die aufgebrochene Wohnungstür und alarmierte sofort die Polizei. Die Beamten konnten daraufhin einen 46-Jährigen beim Verlassen der gewaltsam geöffneten Wohnung vorläufig festnehmen. Sie fanden bei ihm mehrere hochwertige Armbanduhren, die er offenbar zuvor in der Wohnung eingesteckt hatte. Der 46-Jährige wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover wieder entlassen.

Weniger erfolgreich ist bislang die Fahndung nach zwei Frauen, die am Freitag in eine Wohnung am Hemminger Weg (Oberricklingen) eingebrochen sein sollen. Sie waren einem 20-jähriger Bewohner des Mehrfamilienhauses gegen 15 Uhr im Treppenhaus aufgefallen. Kurz darauf bemerkte er die aufgebrochene Tür einer Nachbarwohnung und alarmierte die Polizei. Beim Eintreffen der Fahnder war das Duo bereits verschwunden. Ob aus der Wohnung etwas gestohlen wurde, konnte die Polizei noch nicht klären, da der Bewohner noch nicht zu erreichen war.

Die beiden Frauen sind etwa 17 bis 19 Jahre alt, 1,55 bis 1,60 Meter groß und haben ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Sie haben schwarze, ellenbogenlange Haare, dunkle Augen und waren stark geschminkt. Beide trugen Jeanshosen.

Die Beamten der Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruchdiebstahl suchen nun weitere Zeugen. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer 0511/109 27 17 bei der Polizeiinspektion Ost zu melden.

Von Andreas Krasselt